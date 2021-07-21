Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это случилось в прямом эфире на его официальной странице в фейсбуке.

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Венгрия проведет референдум

Виктор Орбан заявил, что в стране проведут референдум по закону для того, чтобы снять все вопросы.

В скандальном законе говорится о том, что его цель – обеспечить защиту детей и борьбу с педофилией. Официально он называется "Закон о защите детей".

Однако европейское сообщество критикует данный закон из-за дискриминации в отношении членов ЛГБТ. Из-за него Евросоюз подал в суд на Будапешт.

Ведь закон предусматривает:

запрет освещение гомосексуализма и трансгендеров на телешоу для несовершеннолетних, а также в школьной программе;

приравнивают гомосексуальность к педофилии.

Закон противоречит хартии прав Евросоюза

Евросообщество отмечает, что закон противоречит статье 21 Хартии основных прав Европейского Союза. Там говорится, что "стигматизация ЛГБТ представляет собой явное нарушение их основного права на достоинство".

Более того, Венгрия не признает однополые браки, в 2020 году там запретили однополым парам усыновлять детей, а также венграм нельзя менять пол.

Что предшествовало заявлению премьера

С 8 июля 2021 года в Венгрии начал действовать закон о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Власти настаивают, что хотят их защитить.

Этот документ ограничивает информирование о гомо- и транссексуальности. К примеру, учителям запретили говорить во время уроков, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения.

В Европе критикуют документ. Скажем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала документ "позором". Она заявила, что он не только дискриминирует по признаку сексуальной ориентации, но и противоречит фундаментальным ценностям Евросоюза.

Обратите внимание! Из-за введения закона 11 июля евродепутаты проголосовали за запуск механизма сокращения финансирования стран, нарушающих верховенство права. К ним относится Венгрия.