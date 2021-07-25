Документ предусматривает запрет "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Участники акции вышли с протестом против последних действий венгерских властей.

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Участники ЛГБТ-прайда протестовали против закона Орбана

Участники масштабного парада прошлись 24 июля по столице Венгрии и заполонили город. Они скандировали против возмутительного закона Орбана.

Представитель ежегодного Budapest Pride Джоджо Маерсик заявил, что во время шествия не празднуют и не вспоминают историческую борьбу ЛГБТ-движения. В 2021 году событие направлено ​​против политики премьера Орбана.

Многие из ЛГБТ-сообщества боятся и больше не чувствуют, что они имеют какое-то будущее в этой стране,

– подчеркнул он.

Участники прошли через центр Будапешта и пересекли реку Дунай по Мосту Свободы. К шествию также присоединились некоторые оппозиционные политики. В частности мэр Будапешта Гергей Карачонь, соперник Орбана на выборах в 2022 году.

Одна из участниц Budapest Pride рассказала, что ситуация в стране сейчас просто ужасная. 16-летняя девушка планирует уехать из Венгрии, если в дальнейшем все будет только ухудшаться.

Многотысячный ЛГБТ-парад в Будапеште / Фото Associated Press

В Венгрии запретили "гей-пропаганду": что известно