Власти заявляют, что цель закона – защита несовершеннолетних, но активисты называют документ ударом по ЛГБТ-сообществу.
Ранее Болельщик с флагом ЛГБТ выбежал на поле во время матча Германия – Венгрия
В Венгрии вступил в силу закон о "гей-пропаганде"
Документ запрещает просветительские программы и рекламу крупных компаний, которые выражают солидарность с гомо- и транссексуалами. Также под запрет попали книги, которые информируют об этом.
Учителям запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения.
Закон, который приняли при поддержке правительства Виктора Орбана, резко критикуют в Европе.
Реакция ЕС на скандальный закон
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала документ "позором". По ее мнению, он является не только дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, но и противоречит фундаментальным ценностям Евросоюза.
- Еврокомиссия угрожает Венгрии правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Будапешту финансирование.
- В то же время венгерское правительство в ответ обвинило Брюссель в "беспрецедентной кампании". Чиновники отмечают, что новый закон лишь призван вернуть родителям право решать, как воспитывать собственных детей.