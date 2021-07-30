Участникам акции пытались помешать радикалы. Они протестовали с лозунгами "Зеленский, останови кринж".

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Были беспорядки

Между протестующими возникли конфликты. Правоохранители пытались остановить стычки, использовали даже слезоточивый газ. Двух нарушителей задержали.

Представители движения "Традиция и порядок" пытались прорваться в здание Офиса Президента, но полиция их оттеснила.

Вечеринка продолжается

Впоследствии все стало спокойно. Участники акции устроили дискотеку в стиле рейв, как и обещали. Сейчас на Банковой можно увидеть танцы под техно.

Одеты люди в яркие костюмы, другие – полуобнаженные. В руках держат флаги ЛГБТ-сообщества.

Обратите внимание! Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отметила, что участники акции поддерживают принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Яркая вечеринка под ОП / Фото "Новости LIVE":