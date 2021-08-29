Прокурори завершили розслідування та передали справу до суду. Слідчі з'ясували, що підозрювані організували цілу схему з продажу приватної інформації.
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Колишнього поліцейського впіймали "на гарячому"
Правоохоронці впіймали колишнього черкаського оперативника, коли той отримав оплату за надану інформацію з прослушки. Підозрюваному заплатили 2 000 доларів США.
Слідство встановило, що до цієї незаконної схеми причетна група осіб. Зокрема і чинний оперативник Черкаської поліції. Обом чоловікам оголосили підозру.
У Черкасах поліцейського підозрюють в організації прослушок / Фото Офісу генпрокурора
Для збору інформації поліцейські використовували спеціальні засоби для негласного отримання інформації, тобто програми, прилади, пристрої та інші.
Останні інциденти за участю правоохоронців:
- На Миколаївщині поліцейського підозрюють у побитті чоловіка. Таким чином правоохоронець намагався отримати зізнання. Постраждалий отримав серйозні травми.
- У Києві на хабарі затримали поліцейську. Вона за 60 тисяч гривень обіцяла підозрюваній у справі про розповсюдження наркотиків амністію.
- На Київщині 24 серпня 2021 року поліцейський збив пішохода. Обох госпіталізували.