Прокурори завершили розслідування та передали справу до суду. Слідчі з'ясували, що підозрювані організували цілу схему з продажу приватної інформації.

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Колишнього поліцейського впіймали "на гарячому"

Правоохоронці впіймали колишнього черкаського оперативника, коли той отримав оплату за надану інформацію з прослушки. Підозрюваному заплатили 2 000 доларів США.

Слідство встановило, що до цієї незаконної схеми причетна група осіб. Зокрема і чинний оперативник Черкаської поліції. Обом чоловікам оголосили підозру.



У Черкасах поліцейського підозрюють в організації прослушок / Фото Офісу генпрокурора

Для збору інформації поліцейські використовували спеціальні засоби для негласного отримання інформації, тобто програми, прилади, пристрої та інші.

Зверніть увагу! За порушення таємниці телефонних розмов службовими особами, підозрюваним загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

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