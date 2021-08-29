Прокуроры завершили расследование и передали дело в суд. Следователи выяснили, что подозреваемые организовали целую схему по продаже частной информации.

Обратите внимание На Тернопольщине чиновник ГСЧС торговал должностями

Бывшего полицейского поймали "на горячем"

Правоохранители поймали бывшего черкасского оперативника, когда тот получил оплату за предоставленную информацию по прослушке. Подозреваемому заплатили 2 тысячи долларов США.

Следствие установило, что к этой незаконной схеме причастна группа лиц. В том числе и действующий оперативник Черкасской полиции. Обоим мужчинам объявили подозрение.



В Черкассах полицейского подозревают в организации прослушек / Фото Офиса генпрокурора

Для сбора информации полицейские использовали специальные средства для негласного получения информации, то есть программы, приборы, устройства и другое.

Обратите внимание! За нарушение тайны телефонных разговоров должностными лицами, подозреваемым грозит от 3 до 7 лет заключения.

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