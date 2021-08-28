За это он хотел "вознаграждение" в размере 2 400 долларов. Чиновника задержали, ведется досудебное расследование.
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Чиновник ГСЧС требовал деньги за назначение на должность
В полиции установили, что главный инспектор одного из районных отделов ГСЧС требовал деньги у гражданина. За 2 400 он обещал его назначить на должность в ведомство.
Оперативники управления стратегических расследований совместно с правоохранителями поймали чиновника во время получения неправомерной выгоды.
Чиновник ГСЧС требовал 2400 долларов за должность / Фото пресс-службы Нацполиции
Сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Задержание уполномоченным должностным лицом". Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Полицейские также проверяют, причастен ли к совершению данного правонарушения руководитель районного отдела. Уже открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Правоохранители задержали работника ГСЧС / Фото пресс-службы Нацполиции
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