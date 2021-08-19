За даними правоохоронців, оперуповноважений сектору кримінальної поліції у відділенні застосував насильство до чоловіка, якого викликали для надання пояснень. Інцидент трапився у лютому 2021 року.

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Що відомо про побиття

Поліцейський завдав чоловікові ударів рукою в голову та ногою в живіт. Внаслідок цього у потерпілого стався розрив селезінки, який ускладнився внутрішньочеревною кровотечею.

За ознакою загрози для життя людини, такі тілесні ушкодження належать до категорії тяжких. Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

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