На Львівщині індус та 3 українці переправляли нелегалів у Польщу
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці перекрили незаконний канал переправлення мігрантів через кордон на Львівщині. За версією слідства, індус та 3 українці допомагали нелегалам потрапити у Польщу.
Зловмисників викрили оперативники Управління міграційної поліції, слідчі Самбірського райвідділу та працівники головного оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного загону Держприкордонслужби. Організатору вже повідомили про підозру.
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На Львівщині переправляли нелегалів у Польщу
Правоохоронці встановили, що із серпня до жовтня 43-річний житель Самбірського району разом зі спільниками, 2 українцями та індусом, незаконно переправили у Польщу 4 групи іноземців. Загалом вони "допомогли" потрапити до ЄС 21 людині. Нелегальними мігрантами були громадяни Індії, Афганістану та Непалу.
Під час обшуків у помешканні організатора поліцейські знайшли:
- чорнові записи та документи;
- мобільні телефони;
- інші речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до організації каналу переправлення нелегалів.
Усе речі скерували на експертне дослідження.
Правоохоронці затримали зловмисників / Фото поліції Львівщини
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Чоловікові повідомили про підозру
Слідчі повідомили організатору про підозру в "незаконному переправленні осіб через держкордон України". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – його помістили під варту з правом внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Організатору загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини