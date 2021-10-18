Зловмисників викрили оперативники Управління міграційної поліції, слідчі Самбірського райвідділу та працівники головного оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного загону Держприкордонслужби. Організатору вже повідомили про підозру.

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На Львівщині переправляли нелегалів у Польщу

Правоохоронці встановили, що із серпня до жовтня 43-річний житель Самбірського району разом зі спільниками, 2 українцями та індусом, незаконно переправили у Польщу 4 групи іноземців. Загалом вони "допомогли" потрапити до ЄС 21 людині. Нелегальними мігрантами були громадяни Індії, Афганістану та Непалу.

Під час обшуків у помешканні організатора поліцейські знайшли:

чорнові записи та документи;

мобільні телефони;

інші речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до організації каналу переправлення нелегалів.

Усе речі скерували на експертне дослідження.



Правоохоронці затримали зловмисників / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові повідомили про підозру

Слідчі повідомили організатору про підозру в "незаконному переправленні осіб через держкордон України". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – його помістили під варту з правом внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Організатору загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини