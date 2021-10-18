Злоумышленников разоблачили оперативники Управления миграционной полиции, следователи Самборского райотдела и работники главного оперативно-розыскного отдела 7-го пограничного отряда Госпогранслужбы. Организатору уже сообщили о подозрении.

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На Львовщине переправляли нелегалов в Польшу

Правоохранители установили, что с августа до октября 43-летний житель Самборского района вместе с сообщниками, 2 украинцами и индусом, незаконно переправили в Польшу 4 группы иностранцев. В целом они "помогли" попасть в ЕС 21 человеку. Нелегальными мигрантами были граждане Индии, Афганистана и Непала.

Во время обысков в доме организатора полицейские нашли:

черновые записи и документы;

мобильные телефоны;

другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к организации канала переправки нелегалов.

Все вещи направили на экспертное исследование.



Правоохранители задержали злоумышленников / Фото полиции Львовщины

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Мужчине сообщили о подозрении

Следователи сообщили организатору о подозрении в "незаконной переправке лиц через госграницу Украины". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – его поместили под стражу с правом внесения залога. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Организатору грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины