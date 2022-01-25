На Львівщині молода пара померла від отруєння чадним газом

У Стрию 24 січня 22-річна дівчина та 27-річний чоловік отруїлися чадним газом. Їхні тіла знайшли у квартирі.

Фахівці закликають дотримуватися усіх правил безпеки під час користування газовими приладами. Чадний газ не має запаху, тож у помешканні також варто встановити спеціальні пристрої, які відстежують його концентрацію у повітрі.

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Молода пара отруїлася чадним газом

Приблизно о 19:09 надійшло повідомлення, що на вулиці Колесси у квартирі на другому поверсі будинку №38 знайшли тіла двох людей. 27-річний чоловік та 22-річна дівчина, ймовірно, отруїлися чадним газом.

У квартирі були газові плита, пічка та конвектор. Фахівці відключили газопостачання до помешкання. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини трагічної події.



Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР

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Як вберегтися від отруєння чадним газом

Фахівці наголошують, що для того, щоб не отруїтися чадним газом слід виконувати усі правила безпеки. Зокрема, у приміщеннях, де є опалювальні прилади, потрібно забезпечити постійний приплив свіжого повітря. Воно може надходити через вікно, двері та вентиляційний канал з хорошою тягою. Окрім цього, канал повинен бути постійно прочищеним.

У кімнатах, де є прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин (газові котли, колонки тощо), він також повинен бути завжди чистим. Окрім цього, там в жодному разі не можна встановлювати електричні вентилятори. Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, у кімнаті почне утворюватися чадний газ.

При будь-якому нещасному випадку, пов'язаному із використанням газу, слід зателефонувати в одну з міських служб:

швидку допомогу – 103;

пожежну – 101;

газову – 104;

поліцію – 102.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео