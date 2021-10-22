На Львівщині неадекватний хлопець побив неповнолітнього, а потім напав на поліцейських

У Турці 17-річний хлопець у центрі міста побив неповнолітнього. Після того, як на місце події приїхали правоохоронці та відвезли його у лікарню, хуліган почав нападати й на них.

Інцидент трапився ще 18 жовтня. Однак розголосу набув лише через 3 дні.

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17-річний хлопець кидався на правоохоронців

Жителька Турки Яна Тиндик розповіла, що 18 жовтня у центрі міста 17-річний хлопець побив її неповнолітнього брата. Інцидент трапився приблизно о 15:00.

Ми дякуємо знайомим, класному керівнику, маминій подрузі, що одразу повідомили нам. Адже на відео ви бачите його абсолютно неадекватну поведінку. І хто знає, що було б з моїм братом, якби нам вчасно про це не сказали,

– зауважила дівчина.

До свого допису вона додала відео, на якому видно, як хуліган кидається на правоохоронців. Окрім цього, він кричав на них та лаявся. Сестра неповнолітнього розповіла, що це трапилось у місцевій лікарні.

"Маєш 3 секунди, щоб моя курточка була випрана та вичищена", – кричав юнак до поліцейського.

Окрім цього, на відео видно жінку, яка спочатку вдарила хлопця, а потім почала захищати його від поліцейських, попри те, що вони поводились досить коректно. Ймовірно, це була бабуся порушника, з якою він наразі живе. Адже у коментарі "Львівським новинам" мама постраждалого розповіла, що хлопець, який побив її сина, з матір'ю не проживає, позаяк її позбавили батьківських прав.

Дивіться відео, як неповнолітній нападав на правоохоронців:

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