На Львівщині невакциновані не зможуть користуватися приміським транспортом

У Львівській області запровадили нові карантинні обмеження. Так, вже з 22 листопада приміським громадським транспортом зможуть користуватися лише вакциновані українці.

На Львівщині посилили карантин

Обмеження не стосуватимуться людей, яким ще не виповнилося 18 років. Відповідне рішення схвалили на засіданні ТЕБ та НС 11 листопада.

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Автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні на Львівщині можна користуватися за наявності таких документів:

сертифіката про щеплення хоча б однією дозою вакцини;

негативного ПЛР тесту або швидкого тесту на коронавірус, які зроблені не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від COVID-19.

Обмеження не поширюються на:

перевезення легковими автомобілями. Кількість пасажирів не має перевищувати 5 осіб (разом з водієм), без урахування дітей до 14 років;

службові або орендовані транспортні засоби підприємств. У салоні можуть перебувати пасажири лише на сидячих місцях. Крім того, про маршрут такого транспорту слід проінформувати поліцію щонайменше за 2 дні до відправлення.

Спостерігаємо складну епідеміологічну ситуацію, яка найближчим часом не покращиться. Збільшується показник госпіталізації хворих на COVID-19. Зайнятість ліжок такими пацієнтами складає понад 60%,

– сказала керівниця центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Крім того, комісія зобов'язала регіональних постачальників електроенергії не допустити відключення лікарень від електропостачання.