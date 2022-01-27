На Львівщині озброєний чоловік напав на магазин: моторошне відео пограбування

У Стрию 24 січня озброєний чоловік пограбував магазин. Правоохоронці розшукали його завдяки камерам відеоспостереження.

У чоловіка вилучили зброю, якою він погрожував продавчині. Затриманому загрожує в'язниця.

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Озброєний грабіжник напав на магазин

Правоохоронцям 24 січня надійшло повідомлення про пограбування магазину в Стрию. Приблизно о 20:15 туди зайшов чоловік у балаклаві.

Зловмисник, погрожуючи продавчині пістолетом, забрав усі гроші з каси та втік. На місці події працювали:

слідчо-оперативна група;

оперативники кримінальної поліції;

оперативники карного розшуку;

криміналісти та співробітники інших підрозділів поліції.

Дивіться відео, як чоловік пограбував магазин:

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Зловмисника затримали

За допомогою камер відеоспостереження, які входять до єдиної системи відеонагляду "Безпечна Львівщина", правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний стриянин.

Чоловіка одразу ж затримали. У нього знайшли зброю, схожу на пневматичну. Її скерували на експертизу. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в розбої. Якщо провину стриянина доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років за ґратами. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.