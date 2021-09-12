На Львівщині перекинулося авто з п'яним водієм: загинула неповнолітня
12 вересня 2021 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
На Львівщині поблизу села Колоденці 12 вересня у ДТП потрапив втомобіль "Рено Лагуна". Жертвою аварії стала 17-річна дівчина.
За даними правоохоронців, трагедія сталася на дорозі Львів – Луцьк близько 01:00. За кермом перебував 22-річний житель Львова.
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У поліції розповіли, що хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій не впорався з керуванням. Авто вилетіло на узбіччя та перекинулося.
У салоні перебували 4 людей: 17-річна дівчина та хлопці віком 17, 24 та 26 років. Пасажирка загинула на місці ДТП, 3 постраждалих – госпіталізували.
Водія затримали. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
Трагедія на Яворівщині
- Львівщину 10 вересня сколихнула моторошна трагедія: батько наїхав на 2-річну донечку.
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- Правоохоронці розповіли, що "31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою 2-річну доньку".
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