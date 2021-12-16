На Львівщині подружжя пенсіонерів загинуло у власній квартирі
Джерело:поліція Львівщини
У Новому Роздолі 15 грудня правоохоронці знайшли в одній з квартир багатоповерхівки тіла двох пенсіонерів. Медики встановили причину їхньої смерті – отруєння побутовим газом.
Пенсіонери тривалий час не виходили на зв'язок. Наразі поліція проводить розслідування.
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Пенсіонери загинули у власній квартирі
Правоохоронцям 15 грудня надійшло повідомлення про те, що 81-річний чоловік та його 75-річна дружина тривалий час не виходять з дому та не відповідають на телефонні дзвінки. За інформацією Стрийського райуправління ДСНС інцидент трапився у Новому Роздолі на вулиці Довженка. Пенсіонери проживали у квартирі на сьомому поверсі 9-поверхівки.
Того ж дня у присутності сина подружжя правоохоронці та газовики зайшли у їхнє помешкання. Там вони виявили тіла власників квартири без ознак життя. Пожежі у квартирі не було. Медики встановили, що причиною смерті подружжя стало отруєння побутовим газом.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "нещасний випадок". Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Окрім цього, фахівці проводять експертизи.
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За 2 дні в області померли 4 людини
У поліції розповіли, що протягом 15 та 16 грудня на Львівщині внаслідок пожежі та отруєння газом загинули 4 людини – по двоє у Львові та Новому Роздолі. Щоб уникнути отруєння слід дотримуватися кількох простих правил:
- обов'язково періодично перевіряти справність газових приладів перед використанням;
- перевіряти тягу в колонках та коминах;
- не опалювати помешкання приладами, які для цього не призначені;
- не залишати увімкнені газові прилади без нагляду;
- якщо чуєте запах газу, сіл негайно викликати фахівців аварійно-газової служби.
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