На Львівщині помер ветеран АТО Тарас Гургула

Учасник бойових дій на Донбасі Тарас Гургула помер на Львівщині. Чоловік був родом з Червонограда. Він помер через серцеву недостатність.

Попередньо чин похорону відбудеться 27 жовтня. Про смерть ветерана АТО розповіли в Червоноградській міській раді 25 жовтня.

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Помер під час виконання обов'язків

Тарас Гургула помер на 38 році життя під час виконання обов'язків військової служби. Він пішов в АТО в 2014 році й служив у 80 окремій бригаді. Після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 ОМБР.

Також відомо, що Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна" та "Надія". З 2009 і до смерті – на копальні "Лісова". Червоноградська міська рада й жителі Львівщини висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким.

Текст допису Червоноградської міськради:

24 жовтня на 38 році життя під час під час виконання обов'язків військової служби від серцевої недостатності помер червоноградець, учасник АТО, військовослужбовець 24 ОМБР Тарас Гургула. З 2004 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна", "Надія", а з 2009 і до останнього часу - на копальні "Лісова". У 2014 Тарас Гургула пішов в АТО і служив у 80 окремій бригаді, а після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 ОМБР.

Попередньо чин похорону відбудеться 27 жовтня.

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!

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