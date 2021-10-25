На Львівщині помер ветеран АТО Тарас Гургула
Джерело:Червоноградська міська рада
Учасник бойових дій на Донбасі Тарас Гургула помер на Львівщині. Чоловік був родом з Червонограда. Він помер через серцеву недостатність.
Попередньо чин похорону відбудеться 27 жовтня. Про смерть ветерана АТО розповіли в Червоноградській міській раді 25 жовтня.
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Помер під час виконання обов'язків
Тарас Гургула помер на 38 році життя під час виконання обов'язків військової служби. Він пішов в АТО в 2014 році й служив у 80 окремій бригаді. Після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 ОМБР.
Також відомо, що Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна" та "Надія". З 2009 і до смерті – на копальні "Лісова". Червоноградська міська рада й жителі Львівщини висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким.
Текст допису Червоноградської міськради:
24 жовтня на 38 році життя під час під час виконання обов'язків військової служби від серцевої недостатності помер червоноградець, учасник АТО, військовослужбовець 24 ОМБР Тарас Гургула. З 2004 року працював на шахтах "Межирічанська", "Зарічна", "Надія", а з 2009 і до останнього часу - на копальні "Лісова". У 2014 Тарас Гургула пішов в АТО і служив у 80 окремій бригаді, а після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 ОМБР.
Попередньо чин похорону відбудеться 27 жовтня.
Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!
Раптово помер ветеран АТО Іван Маланич
- Ветеран АТО Іван Маланич раптово помер 13 вересня.
- Прощання із захисником відбулось у Гарнізонному храмі Петра і Павла 15 вересня.
- У липні 2014 року Маланич брав участь у боях за Щастя в складі 80-ї бригади.
- Також разом зі своїм братом-близнюком він обороняв Луганську ТЕС.
- До того ж ветеран АТО був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня за сумлінне та бездоганне служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.