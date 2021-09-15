Іван Маланич пішов на Схід боронити Україну ще на початку війни з Росією – у 2014 році. Він разом зі своїм братом брав участь у боях за місто Щастя.
До теми Раптово помер 46-річний ветеран АТО зі Львова Іван Маланич
У Львові попрощались з Іваном Маланичем
У Львові 15 вересня попрощалися з бойовим офіцером, добровольцем та учасником АТО Іваном Маланичем. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, на вулиці Театральній, 11. Героя поховають на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань 76.
Іван Маланич раптово помер 13 вересня. У липні 2014 року він брав участь у боях за Щастя в складі 80-ї бригади. Також разом зі своїм братом-близнюком він обороняв Луганську ТЕС.
Дивіться фото прощання із захисником / Фото Олега Синютки, "Твоє місто" і Олега Галіва