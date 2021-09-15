Іван Маланич пішов на Схід боронити Україну ще на початку війни з Росією – у 2014 році. Він разом зі своїм братом брав участь у боях за місто Щастя.

До теми Раптово помер 46-річний ветеран АТО зі Львова Іван Маланич

У Львові попрощались з Іваном Маланичем

У Львові 15 вересня попрощалися з бойовим офіцером, добровольцем та учасником АТО Іваном Маланичем. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, на вулиці Театральній, 11. Героя поховають на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань 76.

Іван Маланич раптово помер 13 вересня. У липні 2014 року він брав участь у боях за Щастя в складі 80-ї бригади. Також разом зі своїм братом-близнюком він обороняв Луганську ТЕС.

Зауважте! Івана Маланича нагородили орденом "За мужність" III ступеня за сумлінне та бездоганне служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.

Дивіться фото прощання із захисником / Фото Олега Синютки, "Твоє місто" і Олега Галіва