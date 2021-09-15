Иван Маланич пошел на восток защищать Украину еще в начале войны с Россией – в 2014 году. Он вместе со своим братом участвовал в боях за город Счастье.

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Во Львове попрощались с Иваном Маланичем

В Львов 15 сентября простились с боевым офицером, добровольцем и участником АТО Иваном Маланичем. Прощание состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, на улице Театральной, 11. Героя похоронят на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений 76.

Иван Маланич внезапно умер 13 сентября. В июле 2014 года он участвовал в боях за Счастье в составе 80-й бригады. Также вместе со своим братом-близнецом он оборонял Луганскую ТЭС.

Заметьте! Ивана Маланича наградили орденом "За мужество" III степени за добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга.

Смотрите фото прощания с защитником / Фото Олега Синютки, "Твоє місто" и Олега Галива