Предварительно отпевание состоится 27 октября. О смерти ветерана АТО рассказали в Червоноградском городском совете 25 октября.

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Умер во время исполнения обязанностей

Тарас Гургула умер на 38 году жизни во время исполнения обязанностей военной службы. Он пошел в АТО в 2014 году и служил в 80 отдельной бригаде. После демобилизации нес службу по контракту в 24 ОМБР.

Также известно, что Тарас Гургула с 2004 года работал на шахтах "Межиричанская", "Заречная" и "Надежда". С 2009 и до смерти – на прииске "Лесная". Червоноградский городской совет и жители Львовщины выражают искренние соболезнования всем родным и близким.

Текст сообщения Червоноградского горсовета:

24 октября на 38 году жизни во время выполнения обязанностей военной службы от сердечной недостаточности умер червоноградец, участник АТО, военнослужащий 24 ОМБР Тарас Гургула. С 2004 года работал на шахтах "Междуреченская", "Заречная", "Надежда", а с 2009 и до последнего времени – на прииске "Лесная". В 2014 Тарас Гургула пошел в АТО и служил в 80 отдельной бригаде, а после демобилизации нес службу по контракту в 24 ОМБР.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная память Герою!

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