На Львівщині понищили декорації біля ялинки: вже вдруге за місяць

У Новояворівську, що на Львівщині, вандали потрощили декорації біля ялинки. Також там понищили огорожу.

Це трапилося вже вдруге за цей зимовий сезон. Про це повідомили в міськраді Новояворівська 30 грудня.

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Звернулися до свідків події

Інцидент трапився з центральною ялинкою містечка. Вона встановлена біля Палацу культури "Кристал". Також зловмисники намагалися зруйнувати огорожу довкола хвойної красуні.

Вкотре звертаємось до Вас з проханням не чинити варварських дій, бо такими темпами до Нового року та Різдвяних свят місто залишиться без новорічних атрибутів свята,

– акцентували в міськраді.

Окрім цього в дописі звернулися до можливих свідків скоєння цього правопорушення. Їх попросили надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні осіб зловмисників.



Зіпсовані декорації біля ялинки / Фото Новояворівської міськради

Читайте повий текст допису Новояворівської міської ради:

У Новояворівську знову понищили ялинку

Вчора невідомі особи знову поламали святкові декорації та пошкодили світлові ілюмінації, встановлені на площі біля Палацу культури «Кристал». Також були спроби зруйнувати металеву огорожу навколо ялинки. Це вже вдруге зловмисники псують головну красуню міста.

Вкотре звертаємось до Вас з проханням не чинити варварських дій, бо такими темпами до Нового року та Різдвяних свят місто залишиться без новорічних атрибутів свята.

Додатково повідомляємо свідків неприємного дійства про можливість анонімного надання будь-якої інформації щодо події та встановлення невідомих осіб.