Это случилось уже второй раз за этот зимний сезон. Об этом сообщили в горсовете Новояворовска 30 декабря.

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Обратились к свидетелям происшествия

Инцидент произошел с центральной елкой городка. Она установлена возле Дворца культуры "Кристалл". Также злоумышленники пытались разрушить ограждение вокруг хвойной красавицы.

В очередной раз обращаемся к вам с просьбой не совершать варварских действий, потому что такими темпами к Новому году и рождественским праздникам город останется без новогодних атрибутов праздника,

– акцентировали в горсовете.

Кроме этого в заметке обратились к возможным свидетелям совершения этого правонарушения. Их попросили предоставить любую информацию, которая может помочь в установлении лиц злоумышленников.

Испорченные декорации возле елки / Фото Новояворовского горсовета

Читайте полный текст сообщения Новояворовского городского совета:

В Новояворовске снова уничтожили елку

Вчера неизвестные лица снова поломали праздничные декорации и повредили световые иллюминации, установленные на площади возле Дворца культуры «Кристалл». Также были попытки разрушить металлическое ограждение вокруг елки. Это уже второй раз злоумышленники портят главную красавицу города.

В очередной раз обращаемся к вам с просьбой не совершать варварских действий, потому что такими темпами к Новому году и рождественским праздникам город останется без новогодних атрибутов праздника.

Дополнительно сообщаем свидетелям неприятного действа о возможности анонимного предоставления любой информации относительно происшествия и установления неизвестных лиц.