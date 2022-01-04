На Львівщині у приватному будинку стався вибух. Попередньо відомо, що спалахнув газ.

Інцидент трапився 3 січня орієнтовно о 9 годині у селищі Новий Яричів, що на Львівщині. Постраждала жінка.

До теми На Закарпатті у будинку директора каналу прогримів вибух і спалахнула пожежа

Через вибух газу на Львівщині постраждала жінка

Вибух трапився в приватному господарстві, а саме у літній кухні – цегляній будівлі площею 8х4 метрів по вулиці Шевченка.

Внаслідок вибуху власниця господарства 1966 року народження отримала опіки обличчя та верхніх кінцівок і у стані середнього ступеню важкості її госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова,

– мовиться у повідомленні.

Вибух та вогонь завдали збитків будівлі:

повністю знищили перекриття на площі 15 квадратних метрів;

а також – 8 квадратних метрів стіни;

речі домашнього вжитку на 5 квадратах;

пошкодили покрівлю на площі 10 квадратах.

Аварійна бригада "Львівгазу" зупинила подачу газу до будинку. Наразі встановлюють обставини інциденту.

Коротко про останні подібні інциденти в Україні та світі

31 грудня 2021 року в бельгійському місті Тюрнхаут стався вибух у будинку. Попередня причина – витік газу. Рятувальники шукали людей до 1 січня. На жаль, 4 загинули.

Ввечері 31 грудня, напередодні Нового року, в Харкові пролунав вибух – спалахнув 5-літровий газовий балон. Постраждали дві жінки – мати 1951 року народження та дочка 1975 року народження.

30 грудня в окупованій Росією Ялті прогримів вибух в багатоквартирному житловому будинку. З приміщення евакуювали 20 людей. На щастя, ніхто не загнув. Попередньо повідомляли, що внаслідок вибуху постраждали 2 людини.

У Новій Одесі трапився вибух газу у будинку – дивіться відео