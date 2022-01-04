На Львівщині у приватному будинку стався вибух

4 січня 2022 , 09:09
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Джерело:

телеграм "Оповіщення ЦЗ"

На Львівщині у приватному будинку стався вибух. Попередньо відомо, що спалахнув газ.

Інцидент трапився 3 січня орієнтовно о 9 годині у селищі Новий Яричів, що на Львівщині. Постраждала жінка.

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Вибух трапився в приватному господарстві, а саме у літній кухні – цегляній будівлі площею 8х4 метрів по вулиці Шевченка.

Внаслідок вибуху власниця господарства 1966 року народження отримала опіки обличчя та верхніх кінцівок і у стані середнього ступеню важкості її госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова,
– мовиться у повідомленні.

Вибух та вогонь завдали збитків будівлі:

  • повністю знищили перекриття на площі 15 квадратних метрів;
  • а також – 8 квадратних метрів стіни;
  • речі домашнього вжитку на 5 квадратах;
  • пошкодили покрівлю на площі 10 квадратах. 

Аварійна бригада "Львівгазу" зупинила подачу газу до будинку. Наразі встановлюють обставини інциденту. 

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Автор: Діана Квасневська