На Львівщині п'яний водій скликав мітинг на свою підтримку: відео з місця події

У Рудках патрульні зупинили п'яного водія. Замість того, щоб пройти перевірку на алкоголь, він скликав "мітинг" на свою підтримку.

Перехожі захищали чоловіка та стверджували, що патрульні перебувають у стані сп'яніння. За словами, оператора, який знімав інцидент на відео, один з правоохоронців ледь міг говорити.

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П'яний водій кликав мітинг на свою підтримку

У мережі 11 жовтня з'явилось відео, на якому видно, як службове авто патрульних обступили люди. Вони стверджували, що п'яні правоохоронці ледь не переїхали перехожих. Своєю чергою, поліцейські, мовчки сиділи в салоні та час від часу світили ліхтариком в оператора. З ролика не було зрозуміло, коли саме трапився інцидент.

У коментарі 24 каналу в поліції Львівщини розповіли, що випадок трапився ще 2 тижні тому – 26 вересня. Там зазначили, що не розуміють, чому відео оприлюднили лише у жовтні. За інформацією правоохоронців, у Рудках приблизно о 23:00 патрульні Самбірського районного відділу поліції зупинили автівку ВАЗ-2106 через порушення ПДР. За її кермом перебував 40-річний місцевий житель.

Правоохоронці помітили, що чоловік був п'яним та запропонували йому пройти експертизу. Водій від перевірки відмовився і почав кликати людей на свою підтримку. Друзі та знайомі порушника обступили службове авто, звинувативши у пияцтві самих поліцейських.

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Правоохоронці були тверезими

Керівник Самбірського відділу поліції Сергій Захарчик розповів, що патрульним довелося самим пройти медичну експертизу в лікарні. Вона підтвердила, що поліцейські були тверезими.

Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі, щоб не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвідчення. Вони були тверезі,

– додав правоохоронець.

Однак Захарчик не відповів на запитання, чому під час інциденту правоохоронці поводилися так пасивно і не реагували на звинувачення та лайку. У Самбірській лікарні також підтвердили, що за результатами експертизи алкоголю у крові поліцейських не виявили.

Зважаючи на відмову порушника від медогляду, патрульні склали на нього адмінпротокол за керування у нетверезому стані. Матеріали справи вже скерували до суду. Чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.