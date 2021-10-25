На Львівщині п'яний водій влетів у легковик: є постраждалі

Між селищем Красне та містом Буськ зіштовхнулись Opel і Ford. Відомо, що водій другого був у нетверезому стані. У результаті ДТП постраждали обидва водії.

Аварія сталася 24 жовтня о 03:30 у Золочівському районі. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР.

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Деталі ДТП

18-річний водій автомобіля Opel Zafira зіштовхнувся з Ford Fusion. За кермом Ford був 28-річний житель Золочівського району в нетверезому стані. Водій Opel, як відомо, родом з Буська.

Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та їх відвезли до лікарні. За фактом слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР або кермування в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права кермувати терміном від 3 до 5 років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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