Аварія сталася 24 жовтня о 03:30 у Золочівському районі. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР.
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Деталі ДТП
18-річний водій автомобіля Opel Zafira зіштовхнувся з Ford Fusion. За кермом Ford був 28-річний житель Золочівського району в нетверезому стані. Водій Opel, як відомо, родом з Буська.
Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та їх відвезли до лікарні. За фактом слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР або кермування в стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права кермувати терміном від 3 до 5 років. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Останні аварії на Львівщині
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