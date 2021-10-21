У Львові чоловік в'їхав в авто і втік: його мотоцикл розшукував Інтерпол

Водій одразу ж втік з місця аварії. Свій мотоцикл він лишив біля дороги.
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Мотоцикл вкрали в Італії
ДТП трапилася вдень 20 жовтня на вулиці Личаківській. 42-річний водій автівки Honda CR-V викликав патрульних і розповів, що він, прямуючи в напрямку центру міста, зупинився на "червоний" сигнал світлофора. У цей момент він відчув удар в задню частину автомобіля.
Вийшовши із салону автівки, чоловік побачив мотоцикл Kawasaki. Його водій залишив двоколісного і втік з місця аварії. Патрульні під час оформлення розшукової ДТП, встановили, що цей мотоцикл перебуває в міжнародному розшуку з 2016 року. Його вкрали в Італії.
Інспектори одразу ж викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Мотоцикл евакуювали на арештмайданчик. Наразі правоохоронці шукають винуватця ДТП, а слідчі встановлюють обставини інциденту.
Мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку / Фото Патрульної поліції Львівщини