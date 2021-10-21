Водитель сразу же скрылся с места аварии. Свой мотоцикл он оставил у дороги.

Интересно Совершил особо тяжкое преступление: во Львове СБУ задержала турка, которого искал Интерпол

Мотоцикл украли в Италии

ДТП произошло днем ​​20 октября на улице Лычаковской. 42-летний водитель автомобиля Honda CR-V вызвал патрульных и рассказал, что он, направляясь в центр города, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент он почувствовал удар в заднюю часть автомобиля.

Выйдя из салона автомобиля, мужчина увидел мотоцикл Kawasaki. Его водитель оставил двухколесный и скрылся с места аварии. Патрульные при оформлении розыскного ДТП установили, что этот мотоцикл находится в международном розыске с 2016 года. Его украли в Италии.

Инспекторы сразу же вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Мотоцикл эвакуировали на штрафплощадку. Сейчас правоохранители ищут виновника ДТП, а следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Заметьте! На Львовщине в конце августа таможенники задержали поляка, который пытался въехать в Украину на угнанном авто. Оно также находилось в международном розыске.





Мотоцикл находится в международном розыске / Фото патрульной полиции Львовщины