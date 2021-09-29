На Львівщині розбився 16-річний мотоцикліст: моторошні фото з місця події
Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 28 вересня трапились 5 ДТП за участю скутеристів та мотоциклістів. Внаслідок однієї з них загинув 16-річний хлопець.
Також внаслідок аварій травмувались 4 людини. Правоохоронці закликають скутеристів та мотоциклістів не перевищувати швидкості та уважно стежити за дорогою.
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На Львівщині розбився 16-річний хлопець
Смертельна аварія трапилась приблизно о 21:00 на дорозі між селами Затемне та Погорільці Львівського району. 16-річний житель одного з сіл області не впорався з керуванням мотоциклом Suzuki та впав на проїзну частину.
Внаслідок аварії водій отримав важкі травми. Попри зусилля лікарів, хлопець помер у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.
Хлопець загинув, попри зусилля лікарів / Колаж 24 каналу (Фото поліції Львівщини)
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Внаслідок інших аварій постраждали 4 людини
- У Комарно 28 вересня приблизно о 14:00 на вулиці Січових Стрільців зіткнулись авто BMW, яким керував 47-річний львів'янин, та мотоцикл Spark. За його кермом перебував 20-річний місцевий житель. Внаслідок аварії мотоцикліст травмувався.
- У місті Кам'янка-Бузька близько 13:00 на вулиці Героїв Небесної Сотні зіштовхнулись легковик Mitsubishi Lancer, за кермом якого перебував 35-річний місцевий житель, та мотоцикл Geon, яким керував 27-річний місцевий житель. Як і в попередньому випадку, мотоцикліст отримав травми.
- Ще одна ДТП трапилась приблизно о 13:00 на дорозі Гайок – Великі Мости, поблизу села Гайок. Там зіткнулись Daewoo Nexia, яким керував 24-річний житель міста Кам'янка-Бузька, та мотоцикл Mustang. Внаслідок аварії мотоцикліст, 26-річний житель села Жовтанці, отримав перелом ноги. Його відвезли до лікарні.
- На вулиці Героїв УПА у Сокалі о 18:10 зіштовхнулись мопед Viper та велосипед, яким керував 49-річний житель Сокаля. 16-річного пасажира мопеда доставили у лікарню з переломом ноги.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за усіма фактами ДТП. Наразі правоохоронці проводять досудові розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварій.
28 вересня трапились 5 ДТП за участю мотоциклістів / Фото поліції Львівщини
4 людини травмувались, а одна – загинула / Фото поліції Львівщини