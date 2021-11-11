На Львівщині шахрай-гастролер видурив у пенсіонерки чималу суму

Правоохоронці затримали на Львівщині 34-річного жителя Маріуполя. За інформацією слідства, він видурив у 80-річної жінки понад 40 тисяч гривень.

Зловмисник запевнив жінку, що її донька потребує термінової операції. Тому постраждала й віддала йому всі свої гроші.

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Шахрай видурив у пенсіонерки понад 40 тисяч гривень

До правоохоронців 10 листопада за допомогою звернулась 80-річна жителька міста Городок. Жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік та заявив, що її донька потрапила у ДТП. Дівчина буцімто отримала важкі травми і їй потрібно терміново провести операцію. Для цього потрібні чималі гроші.

Пенсіонерка повірила у цю вигадану історію. Потім до неї додому приїхав невідомий чоловік. Заявниця дала йому 43 тисячі гривень. Згодом жінка з'ясувала, що донька в аварію не потрапляла, а вона стала жертвою шахрая.

До розкриття злочину залучили оперативників управління карного розшуку, слідчих та співробітників інших служб поліції Львівщини. Того ж дня правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 34-річний житель міста Маріуполь. Зловмисника раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини.



Чоловік видурив у пенсіонерки чималу суму / Фото поліції Львівщини

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Шахраєві загрожує в'язниця

Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника. Чоловіка затримали у Львові. У нього вилучили речові докази, що підтверджують причетність до злочину. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Зловмиснику планують повідомити про підозру в шахрайстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.