Злоумышленник заверил женщину, что ее дочь нуждается в срочной операции. Поэтому пострадавшая и отдала ему все свои деньги.

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Мошенник выманил у пенсионерки более 40 тысяч гривен

К правоохранителям 10 ноября за помощью обратилась 80-летняя жительница города Городок. Женщина рассказала, что к ней позвонил неизвестный мужчина и заявил, что ее дочь попала в ДТП. Девушка якобы получила тяжелые травмы и ей нужно срочно провести операцию. Для этого нужны немалые деньги.

Пенсионерка поверила в эту вымышленную историю. Затем к ней домой приехал неизвестный мужчина. Заявительница дала ему 43 тысячи гривен. Позже женщина выяснила, что дочь в аварию не попадала, а она стала жертвой мошенника.

К раскрытию преступления привлекли оперативников управления уголовного розыска, следователей и сотрудников других служб полиции Львовщины. В тот же день правоохранители установили, что к мошенничеству причастен 34-летний житель города Мариуполь. Злоумышленника ранее уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Мужчина выманил у пенсионерки немалую сумму / Фото полиции Львовщины

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Мошеннику грозит тюрьма

Полицейские оперативно установили место пребывания злоумышленника. Мужчину задержали во Львове. У него изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в мошенничестве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают причастность задержанного к совершению других преступлений.