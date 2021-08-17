На Львівщині шахтарям почали повертати заборговані зарплати

Шахтарям Львівщини 17 серпня почали повертати заборговані зарплати. Гірникам виплатять винагороду за роботу у квітні – червні 2021 року.

Зарплатний борг перед шахтарями сягнув мільйонів гривень. Мінфін погодив виділити гроші на погашення боргу.

До теми Зарплатна заборгованість перед гірниками – 285 мільйонів гривень: "Степова" призупинила роботу

Шахтарям Львівщини виплатять заборговані зарплати

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький розповів, що шахтарям Львівщини почнуть повертати заборговані зарплати за квітень – червень.

Міністерство фінансів України погодило виплату 224 мільйонів гривень для погашення заборгованості шахтарям ДП "Львіввугілля" за квітень – червень цього року,

– зазначив Козицький.

Державна казначейська служба України 17 серпня зможе почати виплати заборгованих зарплат гірникам.

Коротко про заборгованість зарплат шахтарям на Львівщині

На території області працюють 7 шахт. 6 з них перебувають у складі державного підприємства Львіввугілля – "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова".

Наприкінці 2020 року шахтарі Львіввугілля півтори доби протестували під землею через невиплату зарплати.

За інформацією "Твоє місто", аудит шахти "Надія" виявив порушення у діяльності попереднього керівництва. Це призвело до збитків і заборгованості зарплати гірникам.

Шахтарям Львіввугілля регулярно боргують зарплату. Коли ж її таки виплачують, то гроші перераховують не цілком, а лише частинами. Тому гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.

За інформацією "Львівського порталу", станом на середину липня гірникам обіцяли перерахувати 40% зарплати за червень.

Наприкінці квітня борг перед шахтарями Львіввугілля сягнув 285 мільйонів гривень. Тоді гірники почали страйкувати й робота шахта "Степова" зупинилась.

Міністерство енергетики України 10 серпня звернулося з листом до Міністерства фінансів, щоб у серпні 2021 року спрямувати понад 653 мільйони гривень на виплату зарплати шахтарям. Найбільше грошей, понад третину цієї суми, скерували Львівщині.

Текст публікації голови ЛОДА Максима Козицького:

Заборговані зарплати за квітень – червень шахтарям Львівщини почнуть повертати відзавтра. Сьогодні Міністерство фінансів України погодило виплату 224 мільйони гривень для погашення заборгованості шахтарям ДП "Львіввугілля" за квітень – червень цього року. Державна казначейська служба України зможе почати виплати заборгованих заплат вже від завтра, 17 серпня.

Нагадаю, 10 серпня Міністерство енергетики України звернулося з листом до Міністерства фінансів, щоб спрямувати у серпні кошти в сумі 653 мільйони 29 тисяч гривень на виплату зарплати шахтарям. Найбільше грошей – понад третину цієї суми – скерували Львівщині. Вдячний Кабінету Міністрів України та відповідним міністерствам за злагоджену роботу.