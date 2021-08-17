Зарплатний борг перед шахтарями сягнув мільйонів гривень. Мінфін погодив виділити гроші на погашення боргу.
До теми Зарплатна заборгованість перед гірниками – 285 мільйонів гривень: "Степова" призупинила роботу
Шахтарям Львівщини виплатять заборговані зарплати
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький розповів, що шахтарям Львівщини почнуть повертати заборговані зарплати за квітень – червень.
Міністерство фінансів України погодило виплату 224 мільйонів гривень для погашення заборгованості шахтарям ДП "Львіввугілля" за квітень – червень цього року,
– зазначив Козицький.
Державна казначейська служба України 17 серпня зможе почати виплати заборгованих зарплат гірникам.
Коротко про заборгованість зарплат шахтарям на Львівщині
- На території області працюють 7 шахт. 6 з них перебувають у складі державного підприємства Львіввугілля – "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова".
- Наприкінці 2020 року шахтарі Львіввугілля півтори доби протестували під землею через невиплату зарплати.
- За інформацією "Твоє місто", аудит шахти "Надія" виявив порушення у діяльності попереднього керівництва. Це призвело до збитків і заборгованості зарплати гірникам.
- Шахтарям Львіввугілля регулярно боргують зарплату. Коли ж її таки виплачують, то гроші перераховують не цілком, а лише частинами. Тому гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.
- За інформацією "Львівського порталу", станом на середину липня гірникам обіцяли перерахувати 40% зарплати за червень.
- Наприкінці квітня борг перед шахтарями Львіввугілля сягнув 285 мільйонів гривень. Тоді гірники почали страйкувати й робота шахта "Степова" зупинилась.
Текст публікації голови ЛОДА Максима Козицького:
Заборговані зарплати за квітень – червень шахтарям Львівщини почнуть повертати відзавтра. Сьогодні Міністерство фінансів України погодило виплату 224 мільйони гривень для погашення заборгованості шахтарям ДП "Львіввугілля" за квітень – червень цього року. Державна казначейська служба України зможе почати виплати заборгованих заплат вже від завтра, 17 серпня.
Нагадаю, 10 серпня Міністерство енергетики України звернулося з листом до Міністерства фінансів, щоб спрямувати у серпні кошти в сумі 653 мільйони 29 тисяч гривень на виплату зарплати шахтарям. Найбільше грошей – понад третину цієї суми – скерували Львівщині. Вдячний Кабінету Міністрів України та відповідним міністерствам за злагоджену роботу.