Зарплатний борг перед шахтарями сягнув мільйонів гривень. Мінфін погодив виділити гроші на погашення боргу.

До теми Зарплатна заборгованість перед гірниками – 285 мільйонів гривень: "Степова" призупинила роботу

Шахтарям Львівщини виплатять заборговані зарплати

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький розповів, що шахтарям Львівщини почнуть повертати заборговані зарплати за квітень – червень.

Міністерство фінансів України погодило виплату 224 мільйонів гривень для погашення заборгованості шахтарям ДП "Львіввугілля" за квітень – червень цього року,

– зазначив Козицький.

Державна казначейська служба України 17 серпня зможе почати виплати заборгованих зарплат гірникам.

Зауважте! Міністерство енергетики України 10 серпня звернулося з листом до Міністерства фінансів, щоб у серпні 2021 року спрямувати понад 653 мільйони гривень на виплату зарплати шахтарям. Найбільше грошей, понад третину цієї суми, скерували Львівщині.

Коротко про заборгованість зарплат шахтарям на Львівщині

На території області працюють 7 шахт. 6 з них перебувають у складі державного підприємства Львіввугілля – "Відродження", "Лісова", "Червоноградська", "Великомостівська", "Межирічанська" та "Степова".

Наприкінці 2020 року шахтарі Львіввугілля півтори доби протестували під землею через невиплату зарплати.

За інформацією "Твоє місто", аудит шахти "Надія" виявив порушення у діяльності попереднього керівництва. Це призвело до збитків і заборгованості зарплати гірникам.

Шахтарям Львіввугілля регулярно боргують зарплату. Коли ж її таки виплачують, то гроші перераховують не цілком, а лише частинами. Тому гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.

За інформацією "Львівського порталу", станом на середину липня гірникам обіцяли перерахувати 40% зарплати за червень.

Наприкінці квітня борг перед шахтарями Львіввугілля сягнув 285 мільйонів гривень. Тоді гірники почали страйкувати й робота шахта "Степова" зупинилась.

Текст публікації голови ЛОДА Максима Козицького:

Заборговані зарплати за квітень – червень шахтарям Львівщини почнуть повертати відзавтра. Сьогодні Міністерство фінансів України погодило виплату 224 мільйони гривень для погашення заборгованості шахтарям ДП "Львіввугілля" за квітень – червень цього року. Державна казначейська служба України зможе почати виплати заборгованих заплат вже від завтра, 17 серпня.

Нагадаю, 10 серпня Міністерство енергетики України звернулося з листом до Міністерства фінансів, щоб спрямувати у серпні кошти в сумі 653 мільйони 29 тисяч гривень на виплату зарплати шахтарям. Найбільше грошей – понад третину цієї суми – скерували Львівщині. Вдячний Кабінету Міністрів України та відповідним міністерствам за злагоджену роботу.