Зарплатный долг перед шахтерами достиг миллионов гривен. Минфин согласовал выделить деньги на погашение долга.

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Шахтерам Львовщины выплатят долги по зарплате

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий рассказал, что шахтерам Львовщины начнут возвращать долги зарплаты за апрель – июнь.

Министерство финансов Украины согласовало выплату 224 миллионов гривен для погашения задолженности шахтерам ГП "Львовуголь" за апрель – июнь этого года,

– отметил Козицкий.

Государственная казначейская служба Украины 17 августа сможет начать выплаты задолженности по зарплате горнякам.

Примите во внимание! Министерство энергетики Украины 10 августа обратилось с письмом в Министерство финансов, чтобы в августе 2021 года направить более 653 миллионов гривен на выплату зарплаты шахтерам. Больше всего денег, более трети этой суммы, направили Львовщине.

Коротко о задолженности зарплат шахтерам на Львовщине

На территории области работают 7 шахт. 6 из них находятся в составе государственного предприятия Львовуголь – "Возрождение", "Лесная", "Червоноградская", "Великомостовская", "Межиричанская" и "Степная".

В конце 2020 года шахтеры Львовуголь полтора дня протестовали под землей из-за невыплаты зарплаты.

По информации "Твой город", аудит шахты "Надежда" выявил нарушения в деятельности предыдущего руководства. Это привело к убыткам и задолженности зарплаты горнякам.

Шахтерам Львовуголь регулярно задерживают зарплату. Когда же ее все-таки выплачивают, то деньги перечисляют не целиком, а только частями. Поэтому горняки часто устраивают протесты, перекрывают дороги и отказываются выходить на работу.

По информации "Львовского портала", по состоянию на середину июля горнякам обещали перечислить 40% зарплаты за июнь.

В конце апреля долг перед шахтерами Львовуголь достиг 285 миллионов гривен. Тогда горняки начали бастовать и работа шахта "Степная" остановилась.

Текст публикации председателя ЛОГА Максима Козицкого:

Долги зарплаты за апрель – июнь шахтерам Львовщины начнут возвращать с завтрашнего дня. Сегодня Министерство финансов Украины согласовало выплату 224 миллионов гривен для погашения задолженности шахтерам ГП "Львовуголь" за апрель – июнь этого года. Государственная казначейская служба Украины сможет начать выплаты задолженности заплат уже завтра, 17 августа.

Напомню, 10 августа Министерство энергетики Украины обратилось с письмом в Министерство финансов, чтобы направить в августе средства в сумме 653 миллиона 29 тысяч гривен на выплату зарплаты шахтерам. Больше всего денег – более трети этой суммы – направили Львовщине. Благодарен Кабинета Министров Украины и соответствующим министерствам за слаженную работу.