На Львівщині швидка збила пішохода: його стан дуже важкий
2 січня 2022 , 21:36Читать новость на русском
В центрі Пустомитів автомобіль швидкої допомоги збив пішохода. Це сталося ввечері 1 січня.
Чоловік отримав низку травм. Його госпіталізували в один із львівських медичних закладів.
Читайте також Під Києвом 19-річний водій збив двох пішоходів
Деталі ДТП
Коли швидка допомога виконувала виклик приблизно о 21:00, то випадково наїхала на 40-річного пішохода.
Чоловік отримав важкі травми. Після ДТП його доправили в 8-у міську клінічну лікарню Львова, де провели нейрохірургічне втручання.
Чоловік перебуває в реанімації
За інформацією Першого територіального медичного об'єднання, 40-річний пішохід перебуває в реанімації в дуже важкому стані.
Наразі правоохоронні органи розслідують інцидент.Зверніть увагу! Вранці 31 грудня водій Mercedes Benz 409D наїхав на 54-річну львів'янку. Вона отримала важкі травми і померла в лікарні.
ДТП за участю швидких: що відомо
- У напрямку виїзду з Києва швидка допомога, рухаючись на виклик, повалила стовп.
- В Подільському районі столиці автомобіль врізався у швидку і перевернув її. Двоє лікарів травмувались.
- Біля Львова на пішохідному переході швидка допомога збила чоловіка, який відлетів на кілька метрів.
- У Дніпропетровській області швидка зіштовхнулася із маршруткою. Автобус, в якому були пасажири, перекинувся.