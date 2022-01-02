На Львівщині швидка збила пішохода: його стан дуже важкий

В центрі Пустомитів автомобіль швидкої допомоги збив пішохода. Це сталося ввечері 1 січня.

Чоловік отримав низку травм. Його госпіталізували в один із львівських медичних закладів.

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Деталі ДТП

Коли швидка допомога виконувала виклик приблизно о 21:00, то випадково наїхала на 40-річного пішохода.

Чоловік отримав важкі травми. Після ДТП його доправили в 8-у міську клінічну лікарню Львова, де провели нейрохірургічне втручання.

Чоловік перебуває в реанімації

За інформацією Першого територіального медичного об'єднання, 40-річний пішохід перебуває в реанімації в дуже важкому стані.

Наразі правоохоронні органи розслідують інцидент.

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