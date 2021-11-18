На Львівщині судді звинуватили один одного у злочинах

Суддя Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська поскаржилася у Вищу раду правосуддя. Вона стверджує, що високопосадовці з поліції продовжують на неї тиснути, однак вже через колегу – суддю Степана Саса. Своєю чергою, він також звинувачує Бучківську у тиску.

Раніше Бучківська заявляла про втручання у її діяльність з боку начальника місцевого райуправління поліції Андрія Коцура. Про конфлікт між суддями мовиться у повідомленні на сайті Вищої ради правосуддя.

До теми На Львівщині суддя райсуду поскаржилася на SMS-ки від начальника місцевої поліції

Суддя заявила, що на неї тиснуть правоохоронці

Суддя Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська заявила, що на неї продовжують тиснути посадовці місцевої поліції. За її словами, усе через те, що вона цьогоріч 20 жовтня відмовила у задоволенні низки клопотань слідчих про проведення обшуків у кримінальному провадженні, в якому Бучківська була слідчою суддею.

За словами жінки, саме через це 11 листопада у приміщенні Стрийського міськрайонного суду суддя Степан Сас у присутності 2 інших колег заявив, що звертатиметься до ДБР з приводу вчинення нею злочину. З ним у Бучківської неприязні відносини.

"Вважаю, що відповідні особи правоохоронних органів у зв’язку з відмовою у задоволенні клопотань та суспільним резонансом, якого набула вказана справа, намагаються з мотивів особистої помсти за допомогою судді Степана Саса, звинуватити мене у вчиненні правопорушення, яке я не вчиняла, і в такий спосіб продовжують втручатись у мою діяльність по здійсненню правосуддя у кримінальному провадженні", – мовиться у повідомленні Вікторії Бучківської до Вищої ради правосуддя.

Зауважте "Ти – собака, твоє місце біля дверей": працівниця суду стягнула компенсацію з адвоката за образи

Сас скаржиться на Бучківську через тиск на нього

Своєю чергою, Сас теж поскаржився у Вищу раду правосуддя на Бучківську. Суддя заявив, що вона намагалася тиснути на нього щодо прийняття виправдувального вироку в кримінальному провадженні за шахрайство в особливо великих розмірах.

За словами Саса, Бучківська 10 листопада 2021 року "в ультимативній грубій формі" сказала йому написати виправдувальний вирок у провадженні. Жінка пояснила, що так вважає і вона, й інший суддя колегії Руслан Шрамко. Сас тоді відповів, що всі рішення щодо вироку приймуться в нарадчій кімнаті.

Однак суддя Бучківська сказала, що вона все одно заставить мене написати виправдувальний вирок, а якщо ні, то вона подзвонить до голови Львівського апеляційного суду,

– зазначив чоловік.

Сас додав, що згодом суддів, які були причетними до конфлікту, запросив у свій кабінет голова Стрийського міськрайсуду Василь Бораковський. Він повідомив, що отримав дзвінок від голови Львівського апеляційного суду, до якого перед тим зверталася Бучківська. Той попросив нагадати, що всі питання щодо вироку повинні вирішувати в нарадчій кімнаті.

"Однак суддю Бучківську це дуже розсердило і вона в кабінеті та в присутності голови суду Бораковського заявила, що напише на мене скаргу у Вищу раду правосуддя та все одно заставить мене написати виправдувальний вирок", – заявив Сас.

Тому він також поскаржився на Бучківську у ВРП через "незаконний вплив та втручання у здійснення правосуддя". Наразі судді не розголошують подробиць кримінальних справ, щодо яких між ними виникли конфлікти.