Ранее Бучковская заявляла о вмешательстве в ее деятельность со стороны начальника местного райуправления полиции Андрея Коцура. О конфликте между судьями говорится в сообщении на сайте Высшего совета правосудия.

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Судья заявила, что на нее давят правоохранители

Судья Стрыйского горрайонного суда Виктория Бучковская заявила, что на нее продолжают оказывать давление чиновники местной полиции. По ее словам, все потому, что она в этом году 20 октября отказала в удовлетворении ряда ходатайств следователей о проведении обысков в уголовном производстве, в котором Бучковская была следственной судьей.

По словам женщины, именно поэтому 11 ноября в помещении Стрыйского горрайонного суда судья Степан Сас в присутствии 2 других коллег заявил, что будет обращаться в ГБР по поводу совершения ею преступления. С ним у Бучковской неприязненные отношения.

"Считаю, что соответствующие лица правоохранительных органов в связи с отказом в удовлетворении ходатайств и общественным резонансом, который получило указанное дело, пытаются по мотивам личной мести с помощью судьи Степана Саса обвинить меня в совершении правонарушения, которое я не совершала, и таким образом продолжают вмешиваться в мою деятельность по осуществлению правосудия в уголовном производстве", – говорится в сообщении Виктории Бучковской в ​​Высший совет правосудия.

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Сас жалуется на Бучковскую из-за давления на него

В свою очередь Сас тоже пожаловался в Высший совет правосудия на Бучковскую. Судья заявил, что она пыталась давить на него о принятии оправдательного приговора в уголовном производстве за мошенничество в особо крупных размерах.

По словам Саса, Бучковская 10 ноября 2021 года "в ультимативной грубой форме" сказала ему написать оправдательный приговор в производстве. Женщина объяснила, что так считает и она, и другой судья коллегии Руслан Шрамко. Сас ответил, что все решения по приговору примутся в совещательной комнате.

Однако судья Бучковская сказала, что она все равно заставит меня написать оправдательный приговор, а если нет, то она позвонит главе Львовского апелляционного суда,

– отметил мужчина.

Сас добавил, что впоследствии судей, причастных к конфликту, пригласил в свой кабинет глава Стрыйского горрайсуда Василий Бораковский. Он сообщил, что получил звонок от главы Львовского апелляционного суда, в который прежде обращалась Бучковская. Тот попросил напомнить, что все вопросы приговора должны решать в совещательной комнате.

"Однако судью Бучковскую это очень разозлило и она в кабинете и в присутствии главы суда Бораковского заявила, что напишет на меня жалобу в Высший совет правосудия и все равно заставит меня написать оправдательный приговор", – заявил Сас.

Поэтому он также пожаловался на Бучковскую в ВСП из-за "незаконного влияния и вмешательства в осуществление правосудия". Судьи не разглашают подробностей уголовных дел, в отношении которых между ними возникли конфликты.