На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка
Джерело:поліція Львівщини
На трасі Львів – Рава-Руська 14 жовтня водій вантажівки MAN на смерть збив чоловіка. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Смертельна аварія трапилась пізно ввечері. Пішохід йшов дорогою.
До теми Місяць після смертельної ДТП у Рудках: як почуваються дівчатка, які вижили
Пішохід загинув на місці аварії
Приблизно о 21:00 на трасі Львів – Рава-Руська у селі Куликів водій вантажівки MAN, 61-річний житель Маріуполя, збив чоловіка. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилась неподалік АЗС "Амік". Пішохід у момент зіткнення йшов проїзною частиною.
Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці події до приїзду медиків. Наразі особа загиблого – невідома.
ДТП трапилась на трасі Львів – Рава-Руська / Фото поліції Львівщини
Зауважте Відбійник наскрізь проштрикнув авто: біля Києва трапилась моторошна ДТП
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого та усі обставини смертельної аварії.Важливо! Правоохоронці закликають пішоходів неухильно дотримуватись ПДР. Переходити дорогу слід лише у відведених для того місцях. Також варто у темну пору доби використовувати світловідбивні елементи на одязі.