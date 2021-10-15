Смертельная авария произошла поздно вечером. Пешеход шел по дороге.

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Пешеход погиб на месте аварии

Примерно в 21:00 на трассе Львов – Рава-Русская в селе Куликов водитель грузовика MAN, 61-летний житель Мариуполя, сбил мужчину. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, авария произошла недалеко от АЗС "Амик". Пешеход в момент столкновения шел по проезжей части.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас личность погибшего – неизвестна.



ДТП произошло на трассе Львов – Рава-Русская / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить личность погибшего и все обстоятельства смертельной аварии.

Важно! Правоохранители призывают пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД. Переходить дорогу следует только в отведенных для того местах. Также стоит в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде.