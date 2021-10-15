На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка

Смертельна аварія трапилась пізно ввечері. Пішохід йшов дорогою.

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Пішохід загинув на місці аварії

Приблизно о 21:00 на трасі Львів – Рава-Руська у селі Куликів водій вантажівки MAN, 61-річний житель Маріуполя, збив чоловіка. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилась неподалік АЗС "Амік". Пішохід у момент зіткнення йшов проїзною частиною.

Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці події до приїзду медиків. Наразі особа загиблого – невідома.



ДТП трапилась на трасі Львів – Рава-Руська / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого та усі обставини смертельної аварії.

Важливо! Правоохоронці закликають пішоходів неухильно дотримуватись ПДР. Переходити дорогу слід лише у відведених для того місцях. Також варто у темну пору доби використовувати світловідбивні елементи на одязі.