ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. На месте аварии работали правоохранители и медики.

К теме Полицейские не отреагировали: на Киевщине водитель грузовика снес шлагбаум и поехал дальше

Отбойник насквозь проткнул автомобиль

Примерно в 13:00 на 51 километре трассы Киев – Чоп произошло ДТП с участием автомобиля Skoda. По информации телеграмм-канала dtp.kiev.ua, водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением. В результате он влетел в отбойник, который насквозь проткнул автомобиль.

В патрульной полиции рассказали, что в результате аварии пострадали люди. Однако точное количество пострадавших не сообщили. Также неизвестные травмы, которые они получили.

"Затруднено движение в обоих направлениях. Патрульные занимаются охраной места событие и регулированием движения", – добавили правоохранители.

По состоянию на 18:30 в полиции пока не сообщили, что движение восстановили. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая эту информацию.

Водитель Skoda влетел в отбойник / Фото патрульной полиции Киева

Заметьте На Харьковском шоссе в Киеве масштабная авария из 7 машин и автобуса заблокировала проезд

Водитель чудом выжил

В результате мощного удара переднюю часть автомобиля практически уничтожило. Однако отбойник чудом не задел водителя.

Удивительно, но когда спасатели вытащили водителя, он встал и ушел. Никаких тяжелых травм у мужчины не обнаружили,

– рассказали очевидцы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.



К счастью, водитель автомобиля выжил / Фото патрульной полиции Киева

Правоохранители проводят расследование / Фото патрульной полиции Киева