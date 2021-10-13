Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока неизвестно. На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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Кто именно нарушил правила дорожного движения и привел к ДТП, будут выяснять специалисты.

Движение в направлении метро "Бориспольская" почти заблокировано

Авария с участием грузовика, микроавтобуса, автобуса, грузовика и по меньшей мере 5 легковушек произошла около 19:00 на Харьковском шоссе, 166.

По предварительным данным, сразу несколько владельцев автомобилей не соблюдали ПДД и, вероятно, превысили скорость.

Из-за столкновения с другими машинами из грузовика вылетел металлический груз.

Некоторые транспортные средства получили серьезные повреждения.

В полиции Киева пока этот инцидент никак не прокомментировали.

Смотрите видео масштабного ДТП в Киеве: