Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі невідомо. На місці події працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини інциденту.

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Хто саме порушив правила дорожнього руху та призвів до ДТП, з'ясовуватимуть спеціалісти.

Рух в напрямку метро "Бориспільська" майже заблокований

Аварія за участю вантажівки, мікроавтобуса, автобуса, вантажівки та щонайменше 5 легковиків сталася близько 19:00 на Харківському шосе, 166.

За попередніми даними, одразу кілька власників автівок не дотримувалися ПДР та, ймовірно, перевищили швидкість.

Через зіткнення з іншими машинами з вантажівки вилетів металевий вантаж.

Деякі транспортні засоби отримали серйозні ушкодження.

У поліції Києва наразі цей інцидент ніяк не прокоментували.

Дивіться відео з масштабної ДТП у Києві: