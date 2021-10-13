Не вижила 67-річна пасажирка "ЗАЗ Славута". Аварія сталась близько 18:00 неподалік села Стуфчинці Хмельницького району.

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Обидва водії травмувались

Водіїв автівок та пасажирку "Volkswagen Caddy" забрали до лікарні. Вони зазнали травм.

Слідчі відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.

Водія "Volkswagen Caddy" затримали. Розслідування триває.

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