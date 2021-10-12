Загалом горе-водій пошкодив 10 авто. Огляд на стан сп'яніння показав, що керманич був нетверезим.

Ще одна аварія На трасі Київ – Чоп трапилась подвійна ДТП: рух – ускладнений, є постраждалі

Дві ДТП і 10 пошкоджених авто

Спершу ДТП сталася на перехресті вулиці Української та проспекту Соборного. Водій Lexus розповів, що у нього в'їхало BMW і втекло з місця аварії. Через удар Lexus самовільно рушив і зіткнувся з автомобілями: BMW, що їхав попереду, ЗАЗ Lanos, Dacia та автомобілем Hundai. Авто отримали механічні пошкодження, але люди не постраждали.

Надалі, на вулиці Поштовій, 29-річний водій BMW, який поїхав з місця попереднього ДТП, наїхав на транспортні засоби Volkswagen, Opel, Hyundai, Volkswagen Passat, Mazda 6.



Одне з побитих авто / Фото Патрульної поліції Запоріжжя

Втекти вдруге він не зміг, відтак на місце приїхали патрульні. У порушника вони виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич погодився пройти огляд, результат позитивний – 1.88 проміле.

На водія BMW склали адміністративні матеріали за:

статтею 124 – Порушення ПДР, що призвело до ДТП;

статтею 122-4 – Залишення місця ДТП;

статтею 130 – Керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Його BMW тимчасово арештували та помістили на спеціальний майданчик.