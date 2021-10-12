Всего горе-водитель повредил 10 авто. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель был нетрезв.

Еще одна авария На трассе Киев – Чоп произошло двойное ДТП: движение затруднено, есть пострадавшие

Два ДТП и 10 поврежденных авто

Сначала ДТП произошло на перекрестке улицы Украинской и проспекта Соборного. Водитель Lexus рассказал, что в него въехало BMW и скрылось с места аварии. Из-за удара Lexus самовольно тронулся и столкнулся с автомобилями: ехавшим впереди BMW, ЗАЗ Lanos, Dacia и автомобилем Hundai. Авто получили механические повреждения, но люди не пострадали.

В дальнейшем, на улице Почтовой, 29-летний водитель BMW, который уехал с места предыдущего ДТП, наехал на транспортные средства Volkswagen, Opel, Hyundai, Volkswagen Passat, Mazda 6.



Одно из разбитых авто / Фото патрульной полиции Запорожья

Убежать второй раз он не смог, поэтому на место приехали патрульные. У нарушителя они обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр, результат положительный – 1.88 промилле.

На водителя BMW составили административные материалы по:

статье 124 – Нарушение ПДД, повлекшее ДТП;

статье 122-4 – Оставление места ДТП;

статье 130 – Управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Его BMW временно арестовали и поместили на специальную площадку.

Обратите внимание! В тот же день в Запорожской области произошло трагическое ДТП на въезде в село Васильевка. 33-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ЗАЗ Lanos. Автомобили сразу же загорелись. Водитель Lanos скончался на месте.

Полный текст публикации патрульной полиции Запорожья

Вчера вечером патрульные получили вызов о ДТП на перекрестке улицы Украинской и проспекта Соборного. По прибытию на место происшествия к патрульным обратился водитель автомобиля LEXUS, который сообщил, что неизвестный гражданин, управляя транспортным средством BMW, совершил столкновение с его автомобилем и уехал с места ДТП.

В результате автомобиль LEXUS совершил самовольное движение и столкнулся с автомобилями: ехавший впереди BMW, ЗАЗ LANOS, DACIA и автомобилем HUNDAI. В результате транспортные средства получили механические повреждения, травмированных не было.

В дальнейшем, на улице Почтовой, 29-летний водитель BMW, который уехал с места предыдущего ДТП, совершил наезд на транспортные средства Volkswagen, Opel, Hyundai, Volkswagen Passat, Mazda 6.

Во время общения у нарушителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование в определенном законом порядке на месте, результат положительный – 1.88 промилле.

На водителя BMW стражи порядка составили административные материалы по:

ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП,

ст. 122-4. (Оставление места ДТП) КУоАП;

ст. 130 Куоап (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Транспортное средство BMW временно задержали и поместили для хранения на специальную площадку.

Уважаемые водители, в очередной раз алкоголь едва не привел к трагедии. Будьте ответственными ― управляйте трезво!