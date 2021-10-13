Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения, установленные на железнодорожном переезде. Судя по записи, водитель грузовика спешил проехать через железную дорогу к проезду поезда.

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Из-за этого он и сломал шлагбаум правой верхней частью кузова.

Полицейские были в 5 метрах от места аварии

ДТП произошло днем 13 октября. Водитель грузовика сначала заблокировал движение встречному транспорту, поскольку габариты его машины не позволяли сразу повернуть в нужную полосу.

В это время другой грузовик ждал освобождения полосы рядом с железной дорогой, а непосредственно на месте для проезда поездов находилась машина патрульных полицейских.

Когда же светофор начал мигать красным, а шлагбаум – опускался, водитель нажал на газ и снес устройство.

Полицейские же поспешили съехать с железной дороги, однако преследовать нарушителя не стали.

Следует отметить, что сам водитель после ДТП и переезда железной дороги не остановился. Он спокойно поехал дальше.

Пытались ли разыскать мужчину правоохранители спустя какое-то время после аварии, неизвестно.

Смотрите видео с места ДТП на Киевщине: