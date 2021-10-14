Відбійник наскрізь проштрикнув авто: біля Києва трапилась моторошна ДТП

ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
До теми Поліцейські не відреагували: на Київщині водій вантажівки зніс шлагбаум та поїхав далі
Відбійник наскрізь проштрикнув авто
Приблизно о 13:00 на 51 кілометрі траси Київ — Чоп трапилась ДТП за участю автівки Skoda. За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, водій легковика перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Внаслідок цього він влетів у відбійник, який наскрізь проштрикнув автомобіль.
У Патрульній поліції розповіли, що внаслідок аварії постраждали люди. Однак точної кількості постраждалих не повідомили. Також невідомі травми, які вони отримали.
"Ускладнено рух в обох напрямках. Патрульні займаються охороною місця подія та регулюванням руху", – додали правоохоронці.
Станом на 18:30 у поліції поки не повідомили, що рух відновили. Водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути, враховуючи цю інформацію.
Водій Skoda влетів у відбійник / Фото Патрульної поліції Києва
Зауважте На Харківському шосе у Києві масштабна аварія з 7 машин та автобуса заблокувала проїзд
Водій дивом вижив
В результаті потужного удару передню частину автівки практично знищило. Однак відбійник дивом не зачепив водія.
Дивно, але коли рятувальники витягли водія, він встав і пішов. Ніяких важких травм у чоловіка не виявили,
– розповіли очевидці.
Наразі на місці події працюють слідчі. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
На щастя, водій автівки вижив / Фото Патрульної поліції Києва
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Києва