На Львівщині вантажівка влетіла в шкільний автобус: постраждали діти

У Червоноградському районі 17 листопада трапилась моторошна ДТП – зіштовхнулись вантажівка та шкільний автобус. Кілька дітей отримали травми.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Медики уточнюють діагнози постраждалих.

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Зіткнулися вантажівка та шкільний автобус

Аварія трапилася приблизно о 8:30 неподалік села Бишів Червоноградського району. Правоохоронці попередньо встановили, що в ДТП потрапив шкільний автобус, який обслуговує сільську школу. За його кермом перебував керував 54-річний місцевий мешканець.

Автобус зіштовхнувся з вантажівкою DAF, якою керував 28-річний житель одного із сіл району. За попередньою інформацією, у салоні перебували 12 школярів. Зокрема, внаслідок ДТП 16-річний хлопець отримав травми. Медики його госпіталізували. Діагнози ще 7 учнів наразі уточнюють.



Вантажівка в'їхала в шкільний автобус / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця аварії доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини ДТП.



Одного учня госпіталізували / Фот о поліції Львівщини